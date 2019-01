Eigenaar Bistro Olliemölle in Borculo wil meer reuring in de buurt: ‘Laat het bruisen’

De Vijverberg is een avond lang het mekka van de streektaal

10:39 DOETINCHEM - Dialect is geen nieuw verschijnsel in stadion De Vijverberg. De thuiswedstrijden van De Graafschap worden gelardeerd met muziek van Normaal en Jovink en de Voederbietels. Dat er onder het motto ‘De Vijverberg Geet Plat’ toch een heuse dialectavond komt is volgens Henry Welling en Joop Boxstart desondanks een goede zaak.