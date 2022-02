Eigenaar café Wijnbergen vecht opgelegde sluiting aan: ‘Ik werd bedreigd’

Meer goederen­trei­nen dan ooit in 2021: ‘Overlast in Oost-Nederland neemt toe’

In 2021 reden er meer goederentreinen dan ooit over het spoornet, blijkt uit cijfers van ProRail. Het goederenvervoer via Oost-Nederlands spoor richting Duitsland nam sinds 2019 met 26 procent toe. De groei gaat sneller dan verwacht, stelt Rona, de belangenorganisatie voor aanwonenden van het spoor. Ook de overlast neemt toe.

7:13