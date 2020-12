Eigenaar terrein stapt naar rechter in kwestie Doetinchemse gifvaten: ‘Ik pik dit niet’

,,Van mij mag de gemeente vandaag nog beginnen met het overpompen”, zegt Arts. ,,Maar niet over mijn rug. Ze leggen mij bestuursdwang op, maar dat moeten ze doen met Rutgers, in dit geval de vervuiler.”



De gemeente Doetinchem was van plan om maandag 7 december te beginnen met het overpompen van de inhoud van de vaten met brandblusschuim in roestvrijstalen containers. Dat zou moeten gebeuren op het terrein van Arts, waar de 1.300 gifvaten staan. Arts is nu naar de Raad van State gestapt om dit te voorkomen. Dinsdag komt de zaak voor in Den Haag. Omdat het om een voorlopige voorziening gaat, wordt een snel besluit verwacht.