Eigenaar van 400 kilo illegaal en zwaar vuurwerk in Corle opgepakt

Onderzoek naar integri­teit medewer­kers De Woonplaats

17:19 WINTERSWIJK/ENSCHEDE - Bij woningcorporatie De Woonplaats loopt een integriteitsonderzoek naar een aantal medewerkers. Of dit ook om werknemers uit Winterswijk, Groenlo of Aalten gaat kon de woordvoerster van het hoofdkantoor in Enschede gisteren niet zeggen.