Eigenaren Bosrestaurant in Joppe in tranen na brand

Ben Rouwhorst (77) uit Zieuwent schrijft boek over dialect: ‘Het is niet meer platvloers en boers’

10:13 ZIEUWENT - Het Zieuwents dialect is wat de 77-jarige Ben Rouwhorst betreft puntiger en krachtiger dan de taal die in andere delen van de Achterhoek wordt gebezigd. Bovendien, nu het Nedersaksisch een officiële status heeft gekregen is de tijd rijp voor zijn boek. ,,Dialect is niet meer platvloers en boers. Dat klinkt mien als muziek in de oorne!’'