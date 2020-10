Eigenares laat formule MijnTafel los, zet winkel op zelfde wijze voort in Winterswijk

Theaters in Zutphen en Lochem mogen meer dan 30 bezoekers ontvangen

1 oktober Theaters de Hanzehof in Zutphen en de Schouwburg in Lochem krijgen een vrijstelling van de veiligheidsregio en mogen meer dan 30 gasten verwelkomen. Samen met twee theaters in Doetinchem en Winterswijk zijn zij de enigen in de Achterhoek die in deze uitzonderingspositie verkeren. Overige culturele instellingen moeten het zeker drie weken zien te bolwerken met maximaal 30 bezoekers.