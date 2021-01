Eigenaresse zorgboerderij Wichmond schuldig aan ontucht met cliënten: taakstraf van 240 uur

School Noord in Borculo verhuist naar De Wereldboom

8:55 BORCULO - De openbare basisschool Noord in Borculo verhuist naar De Wereldboom. En de basisscholen Kiezel en Kei en de Heuvelschool fuseren over vier jaar. Dat heeft scholenstichting Oponoa bekendgemaakt in het kader van het zich oriënteren op de toekomst van het openbaar basisonderwijs in Borculo.