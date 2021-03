Eigenaresses bloemenwinkel Puur Passie: ‘Door drukte in het westen is de Achterhoek de dupe’

Column Net een zwanger­schaps­test, maar dan voor corona: een streepje negatief, twee streepjes positief

27 maart Daar was die dan, de eerste coronabesmetting op school. In Nederland wordt in zo’n geval de hele klas naar huis gestuurd. We wonen in Duitsland, hier gaat het anders. Alleen kinderen die naast de besmette leerling hebben gezeten, moeten in quarantaine en worden getest. De rest mag gewoon naar school.