Eigenlijk schonken we aanvankelijk niet zo'n aandacht aan het gewei, tot mijn vriend haar er aan stootte

Het gewei dat op gepaste hoogte hangt in de kamer die verder gedomineerd wordt door boeken, was haar nooit opgevallen. Dat klopt ook. Tot dusverre gingen wij zonder dit soort trofeeën door het leven.



Vroeger kwamen er bij ons buitenaf nog wel eens jagers aan de deur. Een of twee keer per jaar, op gezette tijden, klopten ze aan. Door de muren heen hoorde ik hun stemmen als ze een kop koffie - of iets sterkers - dronken met mijn opa en oma, die bij ons inwoonden. Daarna vertrokken de mannen weer. Ik raakte er altijd licht opgewonden van en probeerde ze na te kijken. Maar ik kan me niet herinneren dat ze er als jagers uitzagen.