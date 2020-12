Eigenlijk verdienen de Achterhoekse expats een wekelijkse rubriek in deze krant

KAART | Noordelijk Flevoland en regio Deventer zijn coronahaar­den, ook West-Veluwe kent zorgelijke tijden

8 december Voor het eerst in de afgelopen dagen meldt het RIVM op 8 december een landelijke daling van het aantal positief geteste mensen ten opzichte van een dag eerder. Maar er is nog geen reden tot juichen, want de cijfers van dinsdag laten vaker een daling zien. In deze regio is de gemeente Rijssen-Holten nu het donkerst gekleurd op de coronakaart, met 107 besmettingen op 100.000 inwoners.