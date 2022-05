Eiges bun’k op de laegere school al gezak veur ’t vekeersexamen en da’s now nog te marke

update Geert Wilders gunt Boumans 'moment of fame', Doetin­chems burgemees­ter vindt denigreren­de sneer #nietsjiek

DOETINCHEM - ‘#nietsjiek’. Dat is het commentaar op Twitter van Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, op een uitspraak van Geert Wilders, donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over het sms-gedrag van Mark Rutte.

20 mei