Einde aan een ‘wereldbaan’ met politiehond Max

Johan Arkema stuurt zijn politiewagen de busbaan op bij McDonald's in Doetinchem. ,,Even wachten, misschien word ik zo opgeroepen.’’

De meldkamer zegt dat een verdachte Duitse auto bij Dinxperlo de grens over is gereden en met hoge snelheid richting Ulft scheurt. De bestuurder zou drugs bij zich hebben. Polizei achtervolgt de wagen.

En jawel, een paar minuten later komt Arkema in actie. De auto is gezien in Terborg. Arkema is er als eerste en treft zijn Duitse collega's, maar de auto blijft spoorloos.