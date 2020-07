Einde aan ‘gijzeling’ van Dinxperlo met grotere supermarkt en verhuizing

Een ‘duivels dilemma’ voor organisato­ren van de Larense Kermis: ,,een mooi feest is met 1,5 meter niet mogelijk’’

3 juli Het is met pijn in het hart, maar de Larense ondernemers hebben in nauw overleg met burgemeester Sebastiaan van ’t Erve besloten om komende september de grote en uiterst populaire kermis in Laren af te gelasten. ,,We hebben gezamenlijk moeten concluderen dat het niet mogelijk is om een mooi feest te organiseren dat voldoet aan alle eisen die de overheid stelt.’’