Einde dreigt nu al voor stichting die Montferland promoot: ‘Gemeente vindt ons niet professioneel genoeg’

Bijna een jaar geleden was er veel enthousiasme te bespeuren. Stichting Montferland Marketing moest de leegte opvullen die de VVV in de gemeente achterliet. Met een subsidie van 116.000 euro in de achterzak werd er een informatiepunt in ’s-Heerenberg opgezet en een (digitaal) netwerk opgebouwd met daarin tal van organisaties en instellingen die potentiële toeristen in hun midden hadden. Via tientallen toeristische websites worden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden in Montferland.