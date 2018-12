Einde nadert voor Borculose stichting: Marja krijgt tijd voor nieuwe dingen

Driemaal zo veel inbraken tijdens jaarwisse­ling: ‘We zeiden nog gelukkig nieuwjaar’

29 december Tijdens de kerstdagen is er volop ingebroken in deze regio. Maar het wordt nog veel erger, want de échte inbraakpiek staat ons nog te wachten: oud en nieuw. Dat is verreweg de populairste dag voor inbrekers om toe te slaan. ,,Een inbreker gaat tijdens de jaarwisseling op in de menigte en slaat vervolgens toe.”