Einde van een tijdperk: coronatest- en prikpost Doetinchem dicht, Groenlo op woensdag ook

DOETINCHEM/GROENLO - De coronatest- en vaccinatielocatie van de GGD in Doetinchem sluit per 1 april. De testlocatie in Groenlo is per 1 februari op woensdag dicht. Er is namelijk nog amper aanloop van mensen die zich laten testen op of vaccineren tegen corona.

Het luidt het einde van een tijdperk in van bijna drie jaar, waarin een coronatest de normaalste zaak van de wereld was. Maar dat is al tijden niet meer zo. ,,We zien over de hele linie veel minder mensen die zich laten testen”, zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Berg. ,,Daarom sluiten we de locatie in Doetinchem permanent en die in Groenlo op woensdag.”

Dat er steeds minder mensen komen om zich te laten testen is niet zo gek, want de doelgroepen die zich kunnen laten testen bij de GGD worden kleiner: het gaat voornamelijk om zorgmedewerkers, mensen in de dagbesteding en mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. ,,Waarbij we bij die laatste groep zien dat de zorgverlener daar zelf een coronatest afneemt”, aldus Van den Berg.

Priktour door de Achterhoek

De vaccinatielocatie in Lichtenvoorde blijft voorlopig nog wel open. Daar kunnen mensen elke maandag en zaterdag terecht van 08.00 tot 19.30 uur voor een herhaalprik tegen corona. Wel wordt vanaf 30 januari hier de openingstijd teruggebracht en is een prik op zaterdag nog te halen tot 13.30 uur.

Om iedereen de kans te blijven geven een herhaalprik te halen tegen corona, toert de GGD door de regio. De komende tijd komen de prikploegen daarvoor naar Aalten, Hengelo, ’s-Heerenberg, Terborg, Winterswijk en Zutphen.

De tour staat gepland tot medio maart en of die daarna wordt voortgezet, is volgens Van den Berg nog onduidelijk. ,,Dan heeft iedereen in principe de kans gehad om zich dichtbij te laten vaccineren. Of we dan doorgaan met de tour, hangt ervan af of het ministerie besluit of dat nog nodig is”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.