Einde voor korfbal in Eibergen; gemeente koopt clubhuis

„Geen jeugd, dat was ons probleem. We hadden nog twee jeugdteams”, blikt voorzitter Arnold van Nistelrooij (66) terug. „Toen zijn er vier, vijf gaan lopen. Voetbal trok toch meer. Daar gingen er vlot acht achteraan, toen hadden we geen jeugd meer over. We probeerden eerder met een jaarlijks schoolkorfbaltoernooi nog kinderen enthousiast te krijgen, maar dat leverde op het laatst ook weinig aanwas meer op.”