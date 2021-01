Eindelijk concreet plan voor Park Achterhoek in Winterswijk: zorgboerderij en groot zorghotel

Is deze monumenta­le, eeuwenoude knotlinde nog te redden? Een bomenex­pert velt zijn oordeel

21 januari HENGELO - De iconische, eeuwenoude knotlinde in Hengelo die van binnen rot is en daardoor gevaarlijk kan worden voor de omgeving, wordt nader bekeken door een bomenexpert. Die moet beoordelen of kappen écht nodig is of dat de monumentale boom toch kan blijven staan.