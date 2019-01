Eindelijk: dan toch sneeuw in de regio

Recordsei­zoen voor recreatie­plas­sen in de Achterhoek

18:42 BRAAMT/WINTERSWIJK - Recreatieplassen Stroombroek in Braamt en 't Hilgelo in Winterswijk hebben een topjaar gedraaid. Met name 't Hilgelo heeft in vier jaar tijd het aantal bezoekers zien verdubbelen. En het einde is nog niet in zicht. De twintig recreatieplassen van eigenaar Leisurelands trokken samen 5,5 miljoen bezoekers. Tijdens de vorige recordzomer in 2016 waren dat er 4,3 miljoen.