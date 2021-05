Eindelijk een balkon voor Antoon Boerakker (94), in Oevelgunne in Gendringe: 'Ik heb het heel goed hier’

In mei 2019 verhuisden de 52 bewoners van Maria Magdalena Postel naar het tijdelijke woonzorgcentrum De Meulenbeek in Ulft. Het gedateerde Maria Magdalena Postel werd gesloopt en op dezelfde plek verrees het hypermoderne gebouw De Oevelgunne.



Antoon Boerakker (94) keek al een tijd uit naar de dag van de verhuizing. ,,Ik heb het hier heel goed hoor”, zegt hij over De Meulenbeek. ,,Maar mijn kamer is wel klein, met meteen het bed achter me. Toen ik hoorde dat ik in het nieuwe gebouw een appartement kon krijgen met een aparte slaapkamer en een balkon heb ik me daar meteen voor opgegeven. Dat ik hem ook nog echt heb gekregen is prachtig. Dit wil iedereen toch wel?”