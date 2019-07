Eindelijk excuses voor omgang sociale dienst Laborijn met cliënten

Van de Wardt uit dagelijks bestuur Laborijn

Van de Wardt maakt dat vermoedelijk niet meer mee als lid van het dagelijks bestuur, want de voltallige raad van Oude IJsselstreek vindt hem daar niet meer de geschikte man voor.



De motie die hierover werd ingediend werd zelfs gesteund door het college en dus door Van de Wardt zelf, die in het dagelijks bestuur van Laborijn vervangen wordt door een andere collegelid uit Oude IJsselstreek.



Mogelijk moet die aan de slag met het behoud van delen van Laborijn voor Oude IJsselstreek. Want er komt een onderzoek naar een ‘gewijzigde gemeenschappelijke regeling’ samen met de andere gemeenten in Laborijn. Daaruit moet duidelijk worden ‘welke taken gezamenlijk worden opgepakt en welke juist gemeentelijk georganiseerd moeten worden’.



Het is de vraag of Oude IJsselstreek hiervoor de handen op elkaar krijgt in Aalten en Doetinchem, waar met teleurstelling is gereageerd op de aankondiging van Oude IJsselstreek om uit Laborijn te stappen. ,,Het is niet zonder meer zo dat we met de wensen van Oude IJsselstreek akkoord gaan”, zei Huizinga daar eerder deze week over.



