Eindelijk groen licht: tunnel in spoorwegovergang Greversweg

De tunnel gaat 1,2 miljoen kosten en is geschikt voor fietsers en wandelaars. Dat er nu toch overeenstemming is, komt door een rapport van Arcadis waarin staat dat het wandelnetwerk van Winterswijk door de sluiting van de spoorovergang in de Greversweg ernstige schade zou oplopen.



Wandelaars zouden als alternatief over het industrieterrien moeten lopen en via de overgang in de Wooldseweg hun route weer moeten oppakken. Maar bij de overgang in de Wooldseweg is geen trottoir aanwezig, wat het voor wandelaars onveilig maakt, aldus het rapport. ‘De Wooldseweg is vooral ingericht op het gebruik door gemotoriseerd verkeer’. Winterswijk profileert zich echter als een toeristische en recreatieve gemeente, met een groot netwerk aan wandelpaden.