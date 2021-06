Eindelijk kan de vlag uit: ‘Ik heb echt hard gewerkt voor de examens. Leren, leren, oefenen, oefenen’

Gezweet op die gekke slaapwagon in het eindexamen Duits? Hij (be)staat echt, vlak over de grens

10 juni STADTLOHN/NEEDE - In Stadtlohn, vlak over de grens bij Winterswijk, kun je logeren in een voormalige slaapwagen van de Duitse spoorwegen. Heel veel Nederlandse gasten heeft het Lokomotel nog niet gehad. Wie weet komen die straks wel: een tekst over het bijzondere logeeradres zat dit jaar in het eindexamen Duits voor het vmbo.