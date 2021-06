Eindelijk kan iedereen de jeukrups zélf bestrijden: ‘Rupsen binnen een dag dood’

Familie Lichten­berg strijdt en verzoent zich met ziekenhuis: ‘Onze moeder is dood, dat had nooit mogen gebeuren’

13 juni Ze wordt opgenomen voor onderzoek in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem op 10 mei 2019, de 71-jarige Yvonne Lichtenberg uit Dinxperlo. Een hartfilmpje bij de huisarts vertoont een lichte afwijking. Negen dagen later is ze dood. Hoe kon dat gebeuren?