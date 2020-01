Eindelijk kans voor jongeren om in te stromen op woningmarkt

Column Stadse Fratsen: Pilletje voor de hond

10:45 Als ik er een zie - zwart-wit gevlekt, laag bij de grond en met kromme poten - houd ik altijd de pas in. Even kijken of het hier om een ver familielid gaat van het mormel dat tot vier jaar terug onafscheidelijk van me was. Deze, getooid met een rode zakdoek om de hals, staat roerloos in de winkelstraat bij een bankje waar zijn baasje op zit. Het hondje kijkt in het niets. Alsof hij moet bekomen van de knallen.