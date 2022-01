Eindelijk komt er een sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem: RegioExpres moet 13 minuten tijdwinst opleveren

13 minuten tijdwinst gaat de RegioExpres - de geplande sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem - de reiziger (vice versa) opleveren. De bedoeling is dat de sneltrein vanaf 2026 één keer per uur rijdt. Voor de gemiddelde treinreiziger is dat nog niet bijster interessant, want wie gaat er een half uur of drie kwartier wachten op de sneltrein als de stoptrein elk kwartier vertrekt?



Pas als de sneltrein twee keer per uur rijdt, is een reiziger er écht bij gebaat. Wie de ‘Nota Voorkeursalternatief Verkenning RegioExpres’ van 8 december tot zich neemt, ziet dat dat ook de bedoeling is.