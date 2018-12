,,We moesten van deze patstelling af’’, zegt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve op de persbijeenkomst waar hij en wethouder Groot Wesseldijk het besluit van de gemeente toelichten. Het tweetal benadrukt dat Doornberg Recycling ‘zich altijd goed aan de regels heeft gehouden’, maar dat het toch beter was dat het bedrijf gaat verhuizen. De buurt heeft veel zorgen over brandgevaar. Die bezorgdheid deelt de gemeente, aldus de wethouder en de burgemeester.Het bedrijf verhuist ergens in de loop van 2020 naar vermoedelijk bedrijventerrein Fort de Pol in Zutphen.