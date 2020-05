Eindelijk openheid over kosten ziekenhuis Slingeland: nieuwbouw kost 155 miljoen euro

Groenlo wil woningen voor arbeidsmi­gran­ten van slachterij Vion

7:30 GROENLO - Oost Gelre bekijkt opnieuw of arbeidsmigranten van Vion in Groenlo kunnen wonen. Niet met groepshuisvesting in een zogenoemd ‘Polenhotel’, maar door mensen op verschillende plekken te huisvesten.