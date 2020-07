Eindelijk ruimte voor andere leuke dingen na een leven lang leren

Het is een pittige tijd voor u. Het afscheid van het Graafschap College, komende dinsdag. In aangepaste vorm, door de coronacrisis. Terwijl uw man David herstellende is van een zware hartoperatie.

,,Dat is waar, best heftig allemaal. Geen idee wat ze dinsdag gaan doen, ik vind het wel jammer dat ik mijn collega’s niet de hand kan schudden. Maar met David gaat het gelukkig redelijk goed. En ik ben van nature vrij rustig.”



Ik heb me altijd afgevraagd: hoe komt u aan die prachtige achternaam Shkolnik?

,,Mijn man is voormalig Israëliër. Zijn familie stamt van de Baltische staten. Ik vind het een geuzennaam, want de letterlijke vertaling is: de lerende, de scholier. Leren, dat heb ik mijn hele leven gedaan.”