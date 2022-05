Eindelijk warm weer, maar het Strandbad in Winterswijk zit dicht: ‘Heel vervelend, maar we kunnen niet anders’

,,We hebben al teleurgestelde mensen aan de poort gehad, maar we kunnen nu helaas niet anders dan de deuren dichthouden”, zegt voorzitter Mirthe van Londen.



Het probleem zit hem in de personeelsbezetting. ,,We hebben veel jonge mensen die bij ons werken als toezichthouder. Een aantal daarvan zit nu midden in de examenperiode kan daardoor niet werken. Hierdoor kunnen we het rooster niet rond krijgen en zitten we noodgedwongen dicht.”