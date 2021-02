Eindelijk, we kunnen weer schaatsen! Vandaag in Lievelde, Winterswijk en Aalten; vanaf donderdag mogelijk ook op andere banen

Valentijn Bergers maakt naam met The Lemon Tree: ‘Vaal, we gaan je droom uit laten komen’

9 februari The Lemon Tree is ‘zijn’ kindje. Het restaurant in Deventer heeft in zijn tweejarig bestaan al hoge ogen gegooid. Valentijn Bergers (28) is eigenaar en bedenker van het restaurant. Hij bruist van ideeën om zijn restaurant verder te ontwikkelen. Ook in coronatijd zit de jonge horecaondernemer niet stil.