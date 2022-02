Eindelijk weer brommers kieken bij disco De Radstake: ‘De kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht’

Kinderen uit De Hoven moeten straks mogelijk de IJssel over om naar school te gaan

Kunnen kinderen uit De Hoven na de zomer nog in hun wijk naar de Theo Thijssenschool? Of moeten zij de IJssel over? Het bestuur van onderwijskoepel Archipel – waaronder de basisschool in de Zutphense wijk valt – beslist daar binnenkort over.

18 februari