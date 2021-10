Eindelijk weer een Piratenfeest in Zelhem: ‘Dit hebben we erg gemist’

Ook in Berkelland kun je voortaan op maandagmor­gen gratis trouwen, dit kost het op andere dagen

BORCULO - Gratis trouwen? Dat kan in veel gemeenten in Nederland op maandag. In Berkelland niet: daar stap je op dinsdag voor niets in het huwelijksbootje. Nog wel. Vanaf volgend jaar gaan ook hier de kosteloze voltrekkingen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de maandagmorgen.

30 oktober