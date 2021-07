Eindelijk weer fans op De Vijverberg: nog lang geen boerenbruiloft, maar het begin is er

Trucker overreed 64-jarige vrouw die met rollator liep: ‘Ik keek in de spiegel en zag wieltjes’

23 juli ARNHEM - Verslagen zat een 58-jarige vrachtwagenchauffeur uit Culemborg vrijdag voor de rechtbank. Hij wil het terugdraaien, het feit dat hij in september vorig jaar met zijn vrachtwagen over een 64-jarige voetgangster is gereden in het centrum van Doetinchem. ,,Maar ik kan het niet.”