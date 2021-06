Eindelijk weer reuring in de straten van Gelselaar

GELSELAAR – Het was een enigszins vreemd gezicht zaterdagavond in Gelselaar. Door de straten in het dorp liepen groepjes wandelaars met een ladder. Maar nergens werden ramen gelapt of kozijnen geschilderd.

Vijftien groepen van vier personen deden mee aan rondtocht door Gelselaar. Daarbij moesten ze een ladder meenemen. Die werd gebruikt om allerlei opdrachten mee uit te voeren. Daarmee konden ze punten verdienen. De ludieke dorpstocht werd georganiseerd door stichting Dorpshoes Gelster. Die organisatie zet wel vaker wat op touw. ,,Maar dit was onze eerste fysieke activiteit na corona”, zegt medeorganisator Mariska Eeftink.

Eindelijk weer reuring

Bij het dorpshoes ziet ze enkele groepen halverwege de avond met een ladder arriveren. De deelnemers gaan er even bij zitten en drinken een pilsje. „Ze moeten straks weer verder. Het dorpshoes is ook een pauzeplek van deze dorpstocht”, zegt Eeftink, die blij dat er weer reuring is in het dorp.

De andere vrijwilligers zijn het daarmee eens. Ze zijn ook nog een beetje feestelijk uitgedost. De vrijwilligers hebben een oranje Hawaiiaanse ketting om de hals. „Gelukkig gebeurt er weer wat. We zijn er echt aan toe”, zegt een andere begeleider bij het dorpshuis.

Gelukkig niet meer online

De stichting Dorpshoes Gelster heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Er is wel een en ander op poten gezet. „Maar dat gebeurde allemaal online. Ik denk we in ruim een jaar tijd vijf of zes muziekbingo’s hebben gehouden. Voor het brengen van de prijzen bedachten we iets leuks. Dat deden we bijvoorbeeld met een jeep of caravan. De deelnemers deden thuis in de huiskamer mee aan de bingo”, zegt Eeftink.

Ditmaal hoefden ze niet thuis te blijven. Voor de eerste fysieke activiteit na corona was veel interesse. Vijftien groepen van vier was het maximum. En dat aantal was al heel snel bereikt. „Het is bijna tien procent van het inwonertal van Gelselaar. Ik denk dat iedereen hier in het dorp ook wel weet dat er deze avond groepen met een ladder rondlopen”, zegt Eeftink.

Gluren bij de buren

Bij een van de huizen moesten de deelnemers met behulp van een ladder over de schutting kijken. Achter de schutting lagen tal van attributen. De deelnemers moesten onthouden wat ze allemaal zagen en dat later aan een jurybegeleider vertellen. Zo waren er tal van opdrachten. „Iedereen vindt het heel gezellig.” De organisatie buigt zich intussen ook al over plannen na de zomervakantie. „We willen nog een bierproeverij en een smokkeltocht houden. Ook denken we aan een top 2000 quiz. Maar dat kan pas weer als er grote gezelschappen binnen mogen zitten.”