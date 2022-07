Eindeloze weilanden zonder stallen: ligt de hemel tegenwoordig in Duitsland?

Oost-Achterhoe­kers kunnen nu kiezen uit twee streekom­roe­pen: 1Achterhoek en Regio8

BORCULO - 1Achterhoek heet de nieuwe streekomroep voor de Oost-Achterhoek, die vrijdag van start is gegaan. De nieuwe radio en tv-zender is een samenvoeging van de lokale omroepen in Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Berkelland doet mee met Regio8.

2 juli