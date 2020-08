Eis hogere straf voor dierenactivist die stal in Vragender binnendrong afgewezen

Video Crowdfun­ding moet unieke burgerboer­de­rij in Vorden mogelijk maken: ‘Mijn vader is jaloers’

11:32 Boerderij Nieuw Venhorstink in Vorden is nu nog een ruim honderd jaar oude melkveehouderij, maar over vijf jaar? Dan is het dankzij een crowdfunding en een groot ledenbestand een ecologisch verantwoorde en winstgevende burgerboerderij, zeggen dertigers Joanne Malotaux en Johannes Regelink. Ze leven hun droom op dit familiebedrijf. ,,Mijn vader is jaloers’’, zegt Johannes.