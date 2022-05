Ekaterina Levental met haar opnieuw actuele ‘De Weg’ in synagoge Borculo

BORCULO - Het autobiografische muzikale epos ‘De Weg’ van mezzosopraan en harpiste Ekaterina Levental had al een vervolg in de vorm van ‘De Grens’ en ‘Schoppenvrouw'. Maar door de actualiteit van de oorlog in Oekraïne is juist het begin van haar migratieverhaal weer actueel. Ze komt er zondag 12 juni mee naar de synagoge in Borculo.