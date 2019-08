Elektrisch vervoer om ouderen Doetinchem uit isolement te halen

Van sigaretten­peuk tot condoomver­pak­king, Doetinchem­se kids maken met plezier de straat schoon

8 augustus DOETINCHEM - Dat is weer eens wat anders dan een kleurplaat maken of in de zandbak spelen: afval rapen. Negen kinderen van kinderopvang Het Speelparadijs bij de Canadaschool in Doetinchem steken met veel plezier hun handen uit de mouwen.