Internetfe­no­meen Kakhiel bezocht Doetinchem: ‘En hier hadden ze een soort rare kies met benen’

10:49 DOETINCHEM - Het bekende internetfenomeen Kakhiel was in Doetinchem en vond het een ‘vet leuke stad'. In zijn nieuwste vlog beschrijft hij met zijn typische, droge stijl wat er te zien is in de stad. ,,En hier hadden ze een soort lamp in de grond waar je op kunt staan.’’