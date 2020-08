Elektrische fietsen doelwit van dieven in Doetinchem; agenten in burger houden één verdachte aan

De agenten in burger stonden dinsdag te posten bij een fietsenstalling aan de Terborgseweg omdat een fietsendief daar eerder had toegeslagen op 4 augustus. Van de diefstal van die elektrische fiets waren bovendien camerabeelden waarop een verdachte was te zien.

Lopers

Dezelfde man probeerde volgens agenten dinsdagochtend een fiets te stelen. Hij werd aanvankelijk gestoord doordat een vrouw die hem aansprak toen hij over een fiets stond gebogen. De verdachte deed alsof hij zich in het rijwiel had vergist. Vlak daarna slaagde hij er alsnog in een elektrische fiets te stelen.

Volledig scherm Archieffoto van een gestolen elektrische fiets, die de politie heeft teruggevonden in een schuur in Tiel. © Politie

De agenten volgden de man. Toen de verdachte zonder vaste verblijfplaats de damesfiets op slot zette, werd hij aangehouden. De 38-jarige dief had een fietscomputer in zijn handen en probeerde lopers voor het openbreken van de sloten weg te moffelen. Daar slaagde hij niet in. De verdachte zit in voorlopige hechtenis. De politie denkt dat hij meer fietsen heeft gejat.

Fietsendiefstallen

Diezelfde dag zijn nog eens vijf elektrische fietsen gestolen in Doetinchem blijkt uit de aangiftes bij de politie. Niet door de 38-jarige, want die was toen al aangehouden.

Volgens de politie vinden de fietsendiefstallen vooral plaats in en rond het centrum van Doetinchem. Daarbij zouden de dieven lopers gebruiken. Daarom raadt de politie aan fietsen waar mogelijk in bewaakte stallingen te plaatsen en roept ze op waakzaam te zijn.