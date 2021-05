Elf brandweerposten in de Achterhoek op zoek naar vrijwilligers

Van de twintig brandweerposten in de Achterhoek zoeken er elf naar nieuwe vrijwilligers. De groeiende vraag naar nieuwe brandweerlieden past in de landelijke trend dat de uitstroom van vrijwilligers groeit.

De paraatheid blijft wel gewaarborgd, zo verzekert woordvoerder Heidi Otten namens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waar de Achterhoek onder valt.



De uitstroom van vrijwilligers bij de brandweer is de afgelopen jaren bijna verdubbeld: van 5 procent in 2012 naar 9 procent in 2020. Het gaat hier om landelijke cijfers, maar ook bij de VNOG wordt de trend herkend. ,,Vrijwilligers zijn minder lang bij de brandweer dan vroeger. Bleef iemand vroeger makkelijk dertig jaar bij de brandweer, daar zien we nu dat dit korter is geworden”, zegt Otten.



De reden hiervoor is volgens de VNOG-woordvoerder veelzijdig. ,,Denk aan meer vormen van vrijetijdsbesteding. Mensen willen zich niet meer zo lang aan een functie binden. Maar ook werken steeds meer mensen niet meer in hun woonplaats, waardoor zij dus niet meer beschikbaar zijn voor de brandweer.”

Jongeren trekken weg

De Achterhoek heeft daarnaast met een specifiek probleem te maken. Jongeren vertrekken uit de streek om elders in het land een opleiding te volgen. Een deel van die jongeren komt niet meer terug naar de regio van de jeugd en kan zich dus niet aansluiten bij de brandweer. Dit probleem zorgt op dit moment volgens de VNOG nog niet voor extra uitdagingen, maar de verwachting is dat de vergrijzing van de vrijwilligers ook bij de brandweer voor hoofdbrekens gaat zorgen.

Dat is een van de redenen dat de brandweer veel tijd investeert om nieuwe aanwas te zoeken. De brandweer trekt hierover nu al aan de bel, om tijd te zijn. Een opleiding duurt zo’n tweeënhalf jaar. Er is volgens de woordvoerder van de VNOG voldoende budget beschikbaar om nieuwe vrijwilligers te kunnen opleiden. Otten: ,,We houden de bezetting van de posten goed in de gaten en kijken daarbij naar de te verwachten uitstroom.”

Samen met andere brandweerregio’s onderzoekt de VNOG welke mogelijkheden er zijn of ontwikkeld kunnen worden om nieuwe mensen te werven en te vinden. ,,Er is nog winst te behalen als we kijken naar de bekendheid van het brandweervak bij werkgevers. Die moeten toestemming geven om onder werktijd te mogen uitrukken. Daarom investeren we extra in deze bekendheid met voorlichting en informatiegesprekken.”

De posten die nog vrijwilligers zoeken zijn onder andere Aalten, Bergh, Dinxperlo, Didam, Doetinchem, Gendringen, Groenlo, Silvolde en Winterswijk. Meer info op bijdebrandweer.nl.