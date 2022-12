Elf horecazaken leveren 1000 Kerstdiners voor minima in Doetinchem en Zelhem

Mañana Mañana in 2023 ook weer op Landgoed Oolde in Laren: ‘Dit soort plekken heb je niet veel’

De Feestfabriek en de eigenaren van Landgoed Oolde in Laren zijn eruit: ook in 2023 vindt festival Mañana Mañana plaats in de tuin rond het kasteel. De kasteeleigenaren durven het weer aan om hun tuin te delen met 30.000 festivalgangers: ,,Als je geen risico’s durft te nemen, moet je in bed blijven liggen.’’

28 november