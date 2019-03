Elfde in reeks van woordenboeken uitgekozen als beste boek 2018

LIEVELDE - Het nieuwste deel van de serie woordenboeken Achterhoekse & Liemerse dialecten is uitgeroepen tot het beste boek in Achterhoek & Liemers 2018. Het boek is geselecteerd uit in totaal 85 streekuitgaven die vorig jaar zijn verschenen.

Uit die 85 boeken waren er vijf genomineerd voor de titel. De wedstrijd is georganiseerd door de Diaelectkring Achterhook & Liemers. Voorzitter Diana Abbink prees het jongste deel ‘De mens en zien weerld’ in de serie woordenboeken. Het is de elfde aflevering in de reeks, waarvan in 1984 het eerste boek verscheen.

Geworteld

Abbink: ,,Ze zijn geworteld in de streek. De uitverkiezing tot beste boek is een blijk van waardering voor het werk dat jarenlang is gedaan, niet alleen door de samenstellers, maar ook door de tientallen mensen die eraan hebben bijgedragen.”

Het boek ‘De mensen en de weerld C’ is onderdeel van een reeks woordenboeken uit Achterhoek en Liemers, waar de rijkdom van de dialecten aan de hand van verschillende onderwerpen wordt beschreven. De serie is samengesteld door Lex Schaars en Henk Lieftink en wordt uitgegeven door de Mr. H.J. Steenbergen Stichting, verbonden aan het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem.

Waeke