Eline uit Aalten schaatst met haar held Patrick Roest

,,Maar we hoorden er niets van terug en het schaatsseizoen liep ten einde. Toen nam het programma opeens contact op”, zegt moeder Renate. ,,We zetten samen alles in scène. Ik vertelde Eline dat we voor haar herstel naar een fysiotherapeut in Heerenveen gingen, gespecialiseerd in schaatsers. Op locatie kreeg Eline steeds meer hints, zoals een mok met een afbeelding van Patrick Roest. Uiteindelijk reden we naar Thialf en daar wachtte de schaatsploeg van Jumbo-Visma op haar. Geweldig om te zien wat dat met Eline deed.”



In Heerenveen maakte de Aaltense kennis met alle schaatsers van de Nederlandse ploeg. Daarna was de schaatsbaan voor Eline en haar held Patrick Roest.,,Ze reden een paar rondjes en spraken met elkaar. Prachtig om te zien”, zegt moeder Renate. ,,Patrick zette zijn handtekening op haar schaatspak. Iedereen ging super om met Eline en ze vroegen haar telkens of ze geen hoofdpijn had. Camera’s legden alles vast.”