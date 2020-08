Elk schilderij is een ontdekkingstocht voor Louis Nijhuis

Brand in Lünten: omwonenden schrikken wakker van barstende ruiten

16:37 LÜNTEN - Een technisch defect is mogelijk de oorzaak van een brand in de Duitse grensplaats Lünten, vlak over de grens bij Rekken. Het vuur woedde in een voormalige werkplaats van een landbouwmechanisatiebedrijf, die gebruikt werd voor opslag.