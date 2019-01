Elk uur van de dag gelukkig in De Bleijke: Harry van Rijn (95) schreef een boek over zijn leven als bewoner

HENGELO - Harry van Rijn (95) schreef een boek over zijn leven als bewoner van woon-zorgcentrum De Bleijke in Hengelo. Na de eenzame jaren die volgden op de dood van zijn vrouw Evelien vond hij hier het levensgeluk terug.

‘Ik moet eerst even zeggen dat ik wat moeite heb met praten. Ik heb keelontsteking. Het heerst hier. Dat is het nadeel van leven met zo’n grote groep mensen. Je steekt elkaar aan.’’

Keelontsteking, dat is dan de vierde kwaal. U had er al drie, schrijft u.

,,Dat klopt. Ik heb klapvoeten, mijn knieën zijn flink versleten en ik zie nog maar met één oog. Een zenuwbaan in mijn rechteroog is een paar jaar geleden uitgevallen. Daardoor ben ik een paar keer naast de stoel gaan zitten en had ik een gat in mijn achterhoofd. Door deze kwalen heb ik wel een indicatie gekregen en kom ik nu in aanmerking voor 24-uurszorg.’’

Daar was u blij mee, want het was uw grote wens om in De Bleijke te komen wonen.