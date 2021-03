Elke dag feest: eventjes zijn we het virus te slim af

Deel gegevens Staring College veilig

5 maart LOCHEM/BORCULO – Bij de cyberaanval van eind februari op het Staringcollege in Lochem, met een vestiging in Borculo, zijn geen personele en financiële gegevens gestolen van medewerkers en ouders in het programma AFAS, geen gegevens van leerlingen en ouders in Magister en geen gegevens in Office 365, zoals Outlook en Teams buitgemaakt.