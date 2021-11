Elke vrijdagavond vergreep stiefvader zich aan Inge, maar: ‘Ik weiger om me slachtoffer te voelen’

Ze is niet in de wieg gelegd om verbitterd of boos te blijven, zegt Inge Witjes (43) uit Doetinchem. ,,Het kan niet zo zijn dat je de rest van je leven gebukt gaat onder een nare jeugd. Ik weiger om me slachtoffer te voelen. Wat ik in mijn boek heb opgeschreven is mijn verhaal, maar ik bén niet het verhaal. Zo heb ik het los kunnen laten. Ik blijf de schoonheid van het leven zien.’’



Ze groeit op met een biologische vader die zijn handen niet thuis kan houden en haar mishandelt. Met moeder en twee zusjes vlucht ze naar een Blijf van Mijn Lijfhuis in Oosterbeek.



Moeder hertrouwt jaren later met een man uit Giesbeek. Een tiran, een dronkaard en bomvol agressie. ,,Het hele dorp wist het, maar niemand heeft het verteld. Hij verdiende immers een tweede kans.”