Ellen ten Damme geëmotioneerd in Winterswijk

Video Benjamin is beste beatboxta­lent bij strijd in de kerk

15:12 DOETINCHEM - Solobeatboxer Benjamin Cehic alias Benja uit Middelburg heeft zaterdagavond de eerste editie van The Art of Beat Box Battle gewonnen. De grootste talenten uit Nederland, Duitsland en België stapten in de ring in Het Nieuwe Dijkhuis te Doetinchem, waar de kerkzaal was omgetoverd tot boksarena.